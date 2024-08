Paris2024. Rochele Nunes eliminada nos oitavos de final

No seu segundo combate na Arena Champ-de-Mars, a judoca portuguesa, oitava cabeça de série, caiu perante uma adversária menos cotada (16.ª pré-designada) e que tinha um saldo desfavorável com Rochele, de cinco derrotas e três vitórias.

Na estreia em Paris2024, Rochele Nunes tinha entrado com uma vitória, perante a tunisina Sarra Mzougui, desclassificada com um terceiro castigo, mas a derrota a meio do segundo combate, ainda nos `oitavos`, tirou-a dos Jogos.