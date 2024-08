Paris2024. Rochele Nunes na segunda ronda em +78 kg de judo

Apesar de nenhuma judoca ter pontuado, os três castigos da africana ditaram o desfecho final.





A judoca portuguesa Rochele Nunes qualificou-se hoje para os oitavos de final em +78 kg nos Jogos Olímpicos de Paris2024, ao vencer a tunisina Sarra Mzougui, por desclassificação.



Oitava e última cabeça de série, entre 26 inscritas, no peso pesado feminino, a judoca garantiu a vitória no seu combate de estreia na Arena Champ-de-Mars depois de Mzougui ver um terceiro 'shido' (hansoku make), aos 02.36 minutos.



Nos oitavos de final, a judoca, a última a representar Portugal na competição, vai lutar com a vencedora do combate entre a neozelandesa Sydnee Andrews (17.ª pré-designada e 27.ª do mundo) e a bósnia Larisa Ceric (16.ª, 26.ª).