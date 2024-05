Paris2024. Telma Monteiro perde vaga olímpica

O apuramento olímpico no judo atribui, na soma entre os melhores resultados dos dois últimos anos, o primeiro a 50% e o segundo a 100%, 17 vagas diretas na classificação de cada categoria, com exceção dos judocas do país anfitrião e repetição de países.A essa hierarquia juntam-se quotas continentais, com a Europa a ter 25 extra e algumas quotas remanescentes, de realocação.É nesse contexto que João Fernando, com mais pontos (2.443) do que Telma Monteiro (2.296) ou Taís Pina (2.341), passou a ocupar a quota continental, depois de, no fim de semana, ter "caído" da zona de apuramento direto em -81 kg.O judoca, tal como Telma Monteiro, perderam nos combates iniciais realizados em Astana.Em contrapartida, Taís Pina, judoca de 19 anos, do Algés e Dafundo, voltou a surpreender, num ano em que já tinha sido quinta no Grand Slam de Paris e prata no Grand Slam de Antália, e desta vez conquistou a medalha de ouro, o que lhe permitiu somar mais 1.000 pontos.





Atenções centradas nos Mundiais



Numa semana em que a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris2024 entra em fase decisiva, com a última competição a pontuar, os Mundiais de Abu Dhabi, entre domingo e 24 de maio, Portugal conta com sete judocas em zona virtual de apuramento.



Catarina Costa (-48 kg, sexta direta), Bárbara Timo (-63 kg 13.ª), Taís Pina (-70 kg, em realocação de quota), Patrícia Sampaio (-78 kg, nona), Rochele Nunes (+78 kg, sétima), João Fernando (-81 kg, quota continental) e Jorge Fonseca (-100 kg, nono).



Com os Mundiais a fecharem o apuramento e a atribuírem muitos pontos, a qualificação ainda pode mudar entre os judocas, em especial para João Fernando, Taís Pina e Telma Monteiro, separados por menos de 200 pontos.



Telma Monteiro, de 38 anos, que regressou em abril após cinco meses de paragem devido a uma rotura de ligamentos, tem como objetivo chegar aos sextos Jogos Olímpicos da carreira, enquanto João Fernando e Taís Pina procuram estrear-se.