Paris2024. Uta Abe sai destroçada após eliminação

Uta, irmã do também campeão olímpico Hifumi Abe, que este domingo compete em -66 kg, esteve a vencer o combate, o seu segyndo na prova, depois de estar isenta na primeira ronda, mas acabou surpreendida por Keldiyorov com um poderoso ippon a 58 segundos do final.A uzbeque, vice-campeã mundial nos dois últimos anos, respirou fundo, com a noção do feito e a possibilidade de se manter na corrida às medalhas, em contraste com a nipónica, com as mãos no rosto, a processar o que acabara de acontecer.Uta, a mais nova dos irmãos Abe, de 24 anos, é a campeã ainda em título, mas também tetracampeã mundial (2018, 2019, 2022 e 2023), com êxitos muitas vezes replicados pelo irmão, também multi-campeão, nas mesmas edições e mesmos dias.Em Paris2024, a possibilidade da dupla continuar a fazer história "aos pares" terminou com a eliminação de Uta, mas Hifumi mantém-se em competição nos -66 kg, categoria em que venceu o primeiro combate e vai disputar os quartos de final.