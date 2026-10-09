Patrícia Sampaio falha o bronze em Baku
A atleta portuguesa foi derrotada nas meias-finais por Yelyzaveta Lytvynenko.
A portuguesa Patrícia Sampaio (-78 kg) terminou em quinto lugar nos Mundiais de judo, em Baku, ao perder com a japonesa Kurena Ikeda, por yuko, no combate pela medalha de bronze, disputado na Arena Nacional de Ginástica.
Sampaio, que perdeu sensivelmente a meio do combate, não conseguiu repetir o bronze que tinha conquistado nos últimos Mundiais em Budapeste2025, e que juntou ao bronze olímpico em Paris2024 e ao título europeu, em abril de 2025.
Em Baku, a judoca de 27 anos eliminou a turca Tuana Gulenay, a belga Vicky Verschaere, em 37 segundos, e a brasileira Beatriz Freitas, antes de perder nas meias-finais com Yelyzaveta Lytvynenko, uma adversária a quem tinha sempre ganhado. Relegada para a luta pelo bronze, saiu derrotada pela terceira vez em outros tantos combates frente a Ikeda.