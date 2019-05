64.ª final da Taça/Liga dos Campeões

RTP Comentários 31 Mai, 2019, 10:03 / atualizado em 31 Mai, 2019, 10:03 | Liga dos Campeões

Números e Curiosidades - Taça/Liga dos Campeões (1955-2019)





- Foram marcados 364 golos, uma média de 2,94 por jogo.





- Manhester City (30 golos) foi o melhor ataque, seguindo-se o Barcelona com 26.





- Dos finalistas, Liverpool marcou 22 golos e Tottenham marcou 20.





- Messi (12) foi o melhor marcador, Lewandowski foi o 2.º (8) e Cristiano Ronaldo marcou 6 golos.



OS FINALISTAS



- Pela 2.ª vez na história da prova vamos ter uma final 100% inglesa, depois da de 2007/08 (Manchester United-Chelsea).





- Tottenham está pela 1.ª vez na sua história na final.





- Liverpool vai estar pela 9.ª vez (5 ganhas e 3 perdidas).





- A última final perdida do Liverpool foi mesmo no ano passado (frente ao Real Madrid).





- A última final ganha pelo Liverpool foi em 2004/05 (há 14 anos).



O QUE ACONTECEU NESTA EDIÇÃO:



- Dos 32 clubes, tivemos 3 estreias na Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha, Hoffenheim e Young Boys.



- O Benfica participou pela 14.ª vez na Liga dos Campeões (ficou em 3.º na fase de grupos).



- O FC Porto jogou a sua 23.ª Liga dos Campeões, ficou nos quartos de final.



- Portugal partiu pelo 9.º ano consecutivo com duas ou mais equipas na Liga dos Campeões.



- Foram 15 os países representados, nas 32 equipas participantes.



- Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha, com quatro equipas, foram os países mais representados.



- O Real Madrid participou pela 22.ª época seguida e passou a deter o recorde que anteriormente era partilhado com o Manchester United.





- Messi fez o primeiro golo desta edição, no Barcelona-4 PSV-0.





- Umiti - foi o primeiro jogador expulso.





- Robben concluiu a sua 17.ª presença em Liga dos Campeões (!)





- Messi fez o seu 8.º "hat-trick" na Liga dos Campeões, um recorde absoluto.





- Nagel Smann (Hoffenheim) tornou-se no treinador mais jovem de sempre na "Champions".





- Real Madrid, 29 jogos depois (!), ficou a zero na competição, (CSKA-1 Real Madrid-0).





- Casillas atingiu as 100 vitórias na Liga dos Campeões (o 2.º jogador da história a fazê-lo).





- Ronaldo estreou-se pela Juventus na Liga dos Campeões com... cartão vermelho (!)



PARA ESTA FINAL:



- Iinglaterra vai ter o seu 13.º troféu. Espanha com 18 continua o país com mais Taça dos Campeões/Liga dos Campeões.



- Nos últimos cinco anos… a Liga dos campeões foi sempre para o mesmo país, a Espanha!



- 2014-Real Madrid, 2015-Barcelona, 2016-Real Madrid, 2017-Real Madrid, 2018-Real Madrid.



- Sete anos depois o troféu vai voltar para Inglaterra.





- Vai chegar ao fim a 64.ª Edição da maior prova da UEFA.- Vai realizar-se a 27ª final da Liga dos Campeões.- Foram 124 jogos até à final de 1 de junho de 2019 no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Espanha.