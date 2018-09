64.ª Taça dos Campeões Europeus - Liga dos Campeões

RTP Comentários 18 Set, 2018, 12:06 | Liga dos Campeões

Taça/Liga dos Campeões (1955-2018)



- Aí está a 64 ª Edição da maior prova da UEFA (A Liga dos campeões existe desde 1991-92).



- Vamos para a 27ª edição da Liga dos Campeões.



- São 124 jogos até à final de 1 de Junho de 2019 no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Espanha.



- Dos 32 clubes, 3 Estreias na Liga dos Campeões: Estrela Vermelha, Hoffenheim e Young Boys.





Os portugueses na Liga dos Campeões (5 equipas):



- Porto – 22 vezes

- Benfica – 13 vezes

- Sporting – 7 vezes

- Boavista – 2 vezes

- Braga - 2 vezes



- Benfica vai para a 14.ª presença…

- O Porto vai para a 23.ª presença!





CURIOSIDADES:



- Portugal, pelo nono ano consecutivo, parte com duas ou mais equipas na L.C.



- São 15 os países representados, menos dois do que na época passada.



- Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha com quatro equipas, são os países mais representados. Seguem-se a França com três, Portugal, Rússia e Holanda com dois.



- O Real Madrid vai participar pela 22.ª época seguida e passa a deter o recorde que anteriormente era partilhado com o Manchester United.





Mais títulos:



- Real Madrid - 13

- Milan – 7

- Liverpool – 5

- Bayern Munique - 5



- Barcelona 5

- Benfica e Porto - 2

POR PAÍSES TCE / LC:



- Espanha-18; Itália-12; Inglaterra-12; Portugal-4.



- Nos últimos cinco anos, a Liga dos Campeões foi sempre para o mesmo país, a ESPANHA!

2014-Real Madrid, 2015-Barcelona, 2016-Real Madrid, 2017-Real Madrid, 2018-Real Madrid



- Só dois treinadores portugueses venceram a TCE/LC: Artur Jorge e José Mourinho (2x).







JOGADORES FANTÁSTICOS QUE NUNCA VENCERAM A L.C.:



- Ibrahimovic, Cavani, Podolski, Buffon, Fabregas, Aguero, David Silva, Lewandowski, Totti, De Rossi, A. Vidal, Alexis Sanchez, Ozil…



Algum deles conseguirá este ano? (Alguns já estão, inclusive, a jogar fora da Europa)



- Se Portugal só tem duas equipas, é o nosso país que mais treinadores tem: são cinco os treinadores portugueses nesta edição da 'champions'. Sérgio Conceição (Porto), Rui Vitória (Benfica), José Mourinho (Man. United), Leonardo Jardim (Mónaco) e Paulo Fonseca (Shakthar).1.º - Iker Casillas – 171 jogos2.º - Ronaldo – 157 jogos3.º - Xavi – 157 jogos1.º - Ronaldo – 120 golos (sem pré eliminatórias)2.º - Messi – 100 golos3.º - Raul – 71 golosNota: Ronaldo foi o melhor marcador nas últimas 6 edições (!)