Alfa Semedo salva Benfica em jogo de contrastes

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Out, 2018, 07:40 / atualizado em 03 Out, 2018, 07:40 | Liga dos Campeões

O Benfica ganhou em Atenas ao AEK (3-2), com todo o mérito, mas também muito sofrimento, colocando assim ponto final numa série de oito jogos sem ganhar na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol. Os encarnados não venciam nesta competição desde fevereiro de 2017.



Mais inteligente do que o adversário, a tirar bem partido de uma defesa grega com muitos rombos, o Benfica marcou por duas vezes na primeira parte, antes de, quase em cima do intervalo, ver Rúben Dias ser expulso, por segundo cartão amarelo - uma situação que quase deitou tudo a perder.



Para a segunda parte, Rui Vitória teve de aplicar um plano de emergência, fazendo entrar Lema e sacrificando Salvio, verdadeiro talismã dos encarnados esta época - sempre que não jogou, a equipa não ganhou. A opção era, decididamente, aguentar a vantagem, que até era boa.



A partir daí, a palavra de ordem foi suster o jogo ofensivo do AEK, uma reação previsível, que se intensificou depois do primeiro golo grego, quando ainda havia muito tempo para jogar. Depois, tudo parecia avançar para o pesadelo, quando o AEK empatou.



Mas o surpreendente Alfa Semedo marcou de novo para o Benfica, no que foi o quebrar da equipa grega - faltava um quarto de hora para acabar e já não houve fôlego para mais vagas ofensivas da formação da casa.







Por outro lado, estanca uma série traumática de jogos sem ganhar: todos os seis da última época, a derrota com o Dortmund na época anterior e recentemente com o Bayern.











Alfa Semedo ficou satisfeito por ter ajudado a equipa.













O golo de Alfa Semedo garantiu ao Benfica mais três pontos muito saborosos e importantes como reconheceu o treinador Rui Vitória.









Também para o Grupo E Bayern e Ajax empataram 1-1, ficando ambos na frente com quatro pontos, mais um do que o Benfica.





Para a próxima jornada a 23 de outubro estão agendados os jogos: Ajax-Benfica e AEK-Bayern.



Pela segunda vez esta época, o Benfica triunfa na Grécia - a primeira foi no 'play-off' da prova, quando foi golear por 4-1 em Salónica.