Amorim diz que Sporting e Marselha são "semelhantes" e rejeita empate

"O empate não é um bom resultado. Somos o Sporting, um clube grande em Portugal e que está a crescer na Europa. Não sabemos qual será o jogo que irá fazer a diferença. Neste grupo, tudo é possível e tudo pode mudar de um momento para o outro. Temos de vencer este jogo, que é muito importante para nós. A ideia é sempre vencer", afirmou Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da terceira jornada do Grupo D da `Champions`, agendado para terça-feira.

Para o treinador português, apesar das duas derrotas no arranque do agrupamento, o Marselha é uma equipa "poderosa" e que pratica um tipo de futebol "semelhante" com o Sporting.

"Há uma grande parecença entre as duas equipas. Jogamos praticamente no mesmo sistema, mas de formas diferentes. O Marselha fez dois bons jogos. Não merecia perder em casa com o [Eintracht] Frankfurt e se não fosse a expulsão contra o Tottenham também estaria complicado. Nós temos uma identidade, jogamos sempre da mesma forma e assim será", referiu.

Questionado sobre um possível interesse do Wolverhampton, que no domingo afastou o treinador Bruno Lage, Amorim garantiu que "está feliz no Sporting" e rejeitou qualquer mudança para a Premier League nesta altura.

Na mesma conferência de imprensa, Pedro Gonçalves considerou que o duelo com o Marselha será "complicado", embora o Sporting tenha o objetivo de somar novo triunfo na prova.

"Vamos entrar para ganhar e fazer o nosso jogo. Entramos sempre para ganhar. Somos o Sporting. Sabemos que é um jogo complicado, é um jogo de Champions. São todos complicados, mas estamos preparados para fazer o nosso melhor e conquistar a vitória", disse.

O jogador de 24 anos, que já leva cinco golos e quatro assistências esta temporada, assumiu ainda o desejo de regressar à seleção portuguesa e de marcar presença no próximo Mundial, agendado para novembro e dezembro, no Qatar.

"Ir à seleção é um sonho. Trabalho para estar no Mundial, no Europeu, em qualquer convocatória. Vou aguardar e dar o meu melhor para lá estar", garantiu.

O uruguaio Coates e espanhol Porro não viajaram na comitiva do Sporting até França, ambos devido a lesão, e são baixas certas na equipa de Rúben Amorim.

O Sporting lidera o Grupo D com seis pontos, seguido de Tottenham e Eintracht Frankfurt, ambos com três, e Marselha, ainda a zero.

O jogo Marselha-Sporting está agendado para as 17:45 (18:45 horas locais), no Estádio Velodrome, que estará `despido` de público, devido a castigo imposto aos franceses pela UEFA.