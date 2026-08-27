André Villas-Boas encara sorteio "difícil" com "responsabilidade histórica"

"É um sentimento fantástico para nós e para os adeptos. O FC Porto não deixa de ser duas vezes campeão europeu e tem uma longa história na competição. Temos o peso da nossa história e a responsabilidade de querer fazer bem, num sorteio sempre complicado, nomeadamente contra equipas inglesas", afirmou, em declarações ao canal 11, após o sorteio da Liga dos Campeões, realizado em Nyon, na Suíça.

O FC Porto vai receber o Manchester City, campeão europeu em 2023, no Estádio do Dragão, enquanto visita o Liverpool.

"Estamos a falar da competição mais alta, que mudou radicalmente no seu formato competitivo nos últimos anos", afirmou Villas-Boas, defendendo que o FC Porto tem de "respeitar a sua história" e a responsabilidade associada ao seu percurso europeu.

O dirigente portista destacou também os reencontros com clubes ligados ao atual plantel. O FC Porto vai defrontar o Feyenoord, nos Países Baixos, onde recentemente realizou uma transferência envolvendo Gonçalo Borges, e o PSV Eindhoven, que receberá os `dragões` no Porto, em jogo da fase de liga.

Os neerlandeses do Feyenoord terminaram a última edição da Liga dos Campeões entre as equipas que disputaram o `play-off` de acesso aos oitavos de final, enquanto o PSV é outro dos adversários que o FC Porto receberá no Estádio do Dragão.

Villas-Boas assinalou ainda a possibilidade de o FC Porto regressar ao Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, para defrontar o Betis, recordando a ligação do clube português à cidade, onde conquistou a Taça UEFA em 2003.

O presidente portista apontou igualmente o encontro com o Liverpool, em Anfield, como uma oportunidade para homenagear Diogo Jota, antigo jogador dos dois clubes, que morreu em julho.

"Uma forma também de Porto e Liverpool se encontrarem em homenagear Diogo Jota num jogo de `Champions` em Anfield, com toda a história que ele tem entre os dois clubes", afirmou.

Villas-Boas sublinhou ainda que o regresso à Liga dos Campeões surge num momento em que o clube tem "um compromisso com a vitória", depois de Francesco Farioli ter conduzido o FC Porto à conquista do título português, quebrando um jejum de quatro anos.

"Nós temos sobretudo um compromisso com a vitória, que foi encontrado recentemente com o Francesco Farioli, que nos deu o título no fim de quatro anos, e queremos acreditar que temos uma equipa competitiva para nos bater", afirmou.

Além de Manchester City, Liverpool, Betis, Feyenoord e PSV, o FC Porto defronta o Nápoles, o Slavia Praga e o estreante LASK, recebendo os dois primeiros e deslocando-se à Áustria para defrontar a equipa de Linz.

Os `dragões`, em estreia na fase de liga, vão disputar oito jogos, quatro em casa e quatro fora. Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas entre o nono e o 24.º lugares disputam um `play-off` de acesso à fase seguinte.

A fase de liga da edição 2026/27 da Liga dos Campeões disputa-se entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.

Villas-Boas abordou ainda a reta final do mercado de transferências, lembrando que a equipa está "equilibrada", embora a estrutura procure intervir caso surjam oportunidades.

"O mercado pode oscilar muito nestes últimos dias. Temos uma equipa bastante equilibrada, que tem uma ou outra lacuna nas quais queremos intervir, se o mercado permitir. O objetivo será sempre reforçar a equipa", declarou.

O dirigente sublinhou também o compromisso com a continuidade de peças fundamentais do plantel, garantindo a intransigência em relação à permanência do guarda-redes e capitão Diogo Costa, além de destacar o impacto da integração dos centrais polacos Jan Bednarek e Jakub Kiwior no setor defensivo dos `dragões`.

A fase de liga da Liga dos Campeões arranca entre 08 e 10 de setembro e prolonga-se até 27 de janeiro de 2027, garantindo aos oito primeiros classificados a passagem direta aos oitavos de final, enquanto as equipas situadas entre o nono e o 24.º lugar disputarão o `play-off` de acesso à fase seguinte.