António Figueiredo "absolve" o guarda-redes Svilar

Mário Aleixo - RTP 19 Out, 2017, 12:25 | Liga dos Campeões

Para o ex-diretor dos encarnados, em delcarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, o guarda-redes Svilar “fez um bom jogo e a sua exibição não desapontou, cometeu o erro que originou o golo mas na vida todos cometem erros”.





Contudo António Figueiredo fez um reparo à atitude do treinador Rui Vitória para com o erro ao lembrar que “há uma dualidade de critérios do técnico quando disse que o jovem guardião será titular no domingo não tendo procedido da mesma forma com o Bruno Varela”.Sobre a carreira da equipa e, após a derrota com o Manchester United, o carismático benfiquista admitiu que “não está fácil até pelo ‘goal-average’ desnivelado da equipa” tendo acrescentado ainda que “o único jogo razoável foi este devido à introdução e sangue jovem (Svilar, Rúben Dias e Diogo Gonçalves)”.A propósito da exibição da equipa do Benfica na sua globalidade António Figueiredo concretizou: “Foi um jogo taticamente bom mas o Benfica não jogou de forma a vencer”.A finalizar e sobre a notícia desta quinta-feira que dá conta de uma busca da Polícia Judiciária (PJ) ao Estádio da Luz a propósito do “caso dos emails” o ex-diretor do clube da Luz afirmou: “Não estou nada preocupado. Há muito tempo que se o FC Porto entendesse que haveria alguma coisa de grave tinha ido diretamente à PJ”.