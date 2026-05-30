Liga dos Campeões
Arsenal e PSG em final de Campeões
O Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, procura voltar a erguer a Liga dos Campeões, numa final em que o Arsenal busca o seu primeiro título europeu.
Na Arena Puskás, em Budapeste, em jogo com início às 17:00 (horas de Lisboa), o PSG, treinado por Luis Enrique, volta a disputar o maior troféu europeu de clubes, um ano depois de uma primeira conquista, numa final em que golearam o Inter Milão (5-0).
Tal como em 2025, o trio Nuno Mendes, João Neves e Vitinha deve ser opção de início para o treinador espanhol, enquanto Gonçalo Ramos deve ser suplente, sendo que, na final do último ano, o avançado algarvio ainda foi opção a partir do banco.
Do lado do Arsenal, treinado pelo também espanhol Mikel Arteta e que este ano levou os ‘gunners’ ao título inglês, 22 anos depois, existe a vontade de continuar a fazer história e entrar na elite da ‘Champions’.
A equipa londrina, apesar de importante palmarés (14 títulos de campeão inglês) e imponência histórica, nunca venceu uma Liga dos Campeões e apenas uma vez esteve numa final, há 20 anos, na qual perdeu com o FC Barcelona (2-1).
Para o Arsenal existe ainda a motivação de levar nesta final a que o futebol inglês consiga o pleno da época em competições europeia, depois das conquistas de Aston Villa, na Liga Europa, e Crystal Palace, na Liga Conferência.
Nas meias-finais da ‘Champions’, o PSG eliminou o Bayern Munique (5-4 e 1-1) e o Arsenal deixou pelo caminho o Atlético de Madrid (1-1 e 1-0).
A final de hoje terá arbitragem do alemão Daniel Siebert, assistido pelos compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto Bastian Dankert será o videoárbitro (VAR), coadjuvado por Robert Schröder.
(Com Lusa)