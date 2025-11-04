Arsenal volta a vencer, desta vez em Praga, com bis de Merino

Durante umas horas, o Arsenal, atual líder da Premier League, vai comandar a ‘Champions’ com o máximo de 12 pontos e um registo de 11 golos e nenhum sofrido, o que deixa os ‘gunners’ cada vez mais perto do acesso direto aos oitavos de final.



Sem o sueco Viktor Gyökeres, ex-Sporting, ausente devido a lesão, Merino, apesar de ser um médio, foi o elemento mais avançado dos londrinos e acabou por marcar dois golos, aos 46 e 68 minutos, já depois de Saka ter aberto o marcador, aos 32, de grande penalidade.



O Slavia Praga, campeão checo, continua assim sem vencer na competição e leva apenas dois pontos nas primeiras quatro rondas, número que mesmo assim ainda permite sonhar com o play-off.



Em Itália, depois do pesado 6-2 sofrido em Eindhoven, o Nápoles voltou a ‘tropeçar’, desta vez com um 'nulo' (0-0) frente ao Eintracht Frankfurt, que teve Aurélio Buta como suplente não utilizado.



Com surpresa, o campeão italiano e comandante da Serie A soma apenas quatro pontos na fase de liga, os mesmos que o Eintracht, com ambos o emblemas a ficarem mais longe do acesso direto aos ‘oitavos’.

