AS Monaco contrata montenegrino Stevan Jovetic

Lusa 29 Ago, 2017, 15:26 | Liga dos Campeões

"Estou muito feliz por estar cá. O Mónaco é um grande clube, que jogou as meias-finais da Liga dos Campeões e ganhou a Liga francesa na temporada passada. Há grandes jogadores nesta equipa. Por isso, escolhi o Mónaco", revelou o avançado, de 27 anos, em declarações ao sítio oficial do emblema francês na Internet.



Na época transata, Jovetic jogou por empréstimo no Sevilha, ao serviço do qual cumpriu 24 encontros, nos quais conseguiu sete golos e cinco assistências.



O vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev, mostrou-se satisfeito por ter assegurado um jogador que "evoluiu nos grandes campeonatos e tem experiência ao maior nível" e não tem dúvidas de que Jovetic encontrará no principado "todas as condições para expressar o seu talento".



O internacional montenegrino, por 46 vezes, com 23 golos marcados, junta-se aos portugueses Rony Lopes e João Moutinho, e será o substituto do jovem Mbappé, que, segundo a imprensa internacional, vai ser apresentado no Paris Saint-Germain ainda esta semana.



Jovetic começou por representar o Partizan, mostrando-se depois nos grandes palcos ao serviço da Fiorentina, o que lhe valeu uma transferência milionária para o Manchester City. Não vingou em Inglaterra e acabou por ser emprestado ao Inter, que acabou por comprar o seu passe.



O Mónaco é adversário do FC Porto no Grupo G da Liga dos Campeões em futebol.