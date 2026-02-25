Atalanta nos oitavos ao afastar Borussia Dortmund com reviravolta no play-off

Uma semana depois de terem sido derrotados na Alemanha, os italianos asseguraram a passagem com uma grande penalidade transformada pelo sérvio Lazar Samardzić já em tempo de compensação, aos 90+8 minutos, afastando os vencedores da principal prova europeia de clubes em 1996/97.



O lance foi sancionado com recurso ao videoárbitro (VAR) e motivou as expulsões do argelino Ramy Bensebaini, que cometeu falta sobre o montenegrino Nikola Krstović, e de Nico Schlotterbeck, a partir do banco de suplentes germânico, do qual o português Fábio Silva saiu na segunda parte



Antes desse penálti decisivo, Gianluca Scamacca (cinco minutos), Davide Zappacosta (45) e o croata Mario Pasalić (57) já tinham ajudado a Atalanta a inverter a eliminatória, que ainda foi igualada pelo recém-entrado Karim Adeyemi (75), mas fechou com um triunfo por 4-3 do conjunto de Bérgamo.



A Atalanta vai enfrentar os ingleses do Arsenal ou os alemães do Bayern Munique nos ‘oitavos’, que serão disputados entre os vencedores das eliminatórias do play-off e os oito primeiros classificados da fase de liga e têm sorteio agendado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça, com os jogos a decorrem em 10 e 11 de março e 17 e 18 do mesmo mês, respetivamente.



A segunda mão do play-off da Liga dos Campeões termina hoje com mais três encontros, incluindo a visita do Benfica ao Real Madrid, recordista de conquistas (15), após a vitória espanhola em Lisboa (1-0).



Arsenal, vencedor da fase de liga com um pleno de oito triunfos, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, o campeão mundial Chelsea, o bicampeão português Sporting, que pode defrontar o Benfica nos ‘oitavos’, e Manchester City qualificaram-se diretamente para a próxima ronda, à qual se juntaram na terça-feira Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen e Newcastle, todos provenientes do play-off, a par da Atalanta.



