Liga dos Campeões
Futebol Internacional
Atlético de Madrid e Arsenal empatam 1-1
O Atlético de Madrid e o Arsenal empataram a 1-1 na primeira mão da meia-final da UEFA Champions League, realizada a 29 de abril de 2026, no Riyadh Air Metropolitano.
O confronto foi marcado por uma disputa tática intensa entre Diego Simeone e Mikel Arteta. O Arsenal adiantou-se no marcador perto do intervalo, aos 44 minutos, quando Viktor Gyökeres converteu uma grande penalidade após falta de David Hancko.
Na segunda parte, o Atlético reagiu e chegou ao empate também através da marca de 11 metros. Aos 56 minutos, Julián Alvarez não perdoou e restabeleceu a igualdade, após um lance de mão na bola de Ben White.
O jogo ainda teve momentos de tensão com o VAR a anular um segundo penálti para o Arsenal, sofrido por Eberechi Eze, aos 79 minutos.