Autogolo coloca Sporting pela terceira vez nos quartos da Youth League

Os ‘leões’, que têm como melhor prestação na competição de sub-19 a presença nas meias-finais em 2022/23, estão pela terceira vez nos quartos de final, depois de também o terem conseguido em 2021/22.



Em Dreiech, num lance caricato, o Sporting adiantou-se no marcador aos 19 minutos. Salvador Blopa, que já se estreou na equipa principal dos ‘leões’, cruzou da direita e o guarda-redes Amil Siljevic, na tentativa de cortar, tocou com o pé, com a bola a fazer um efeito estranho e a entrar na baliza.



Mesmo com menos remates, o Sporting controlou a primeira parte, sem permitir que os alemães criassem reais lances de perigo.



Já na meia hora final, o Eintracht Frankfurt tentou empurrar o Sporting para perto da sua área, mas sem criar muitos lances de perigo, o maior dos quais aos 70 minutos, com o guarda-redes Miguel Gouveia a impedir o golo de Alexander Staff.



Com os alemães a tentarem o empate, o Sporting esteve perto de aumentar a vantagem em dois momentos, mas, em ambos, Siljevic afastou bloqueou remates de jogadores isolados, Miguel Almeida (79 minutos) e Flávio Gonçalves (85).



Aos 83 minutos, a tarefa dos ‘leões’ ficou mais facilitada, quando Boakye Osei viu o segundo amarelo, depois de derrubar Salvador Blopa que fugia para a área pelo lado direito.



Na próxima ronda, prevista para 17 e 18 de março, o Sporting vai encontrar um antigo campeão da Youth League, que sairá do confronto entre o Real Madrid e o Chelsea.



O Benfica, campeão em 2021/22, joga os oitavos de final na quarta-feira, na receção aos neerlandeses do AZ Alkmaar, que sucederam aos ‘encarnados’ no palmarés da competição, num encontro marcado para as 14:00.

