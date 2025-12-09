Barreiro garante que Benfica saber lidar com atual situação na fase de liga

"É outra final, tal como os últimos jogos também foram. Houve outros jogos em que não conseguimos ganhar e que nos meteram nesta situação, mas, enquanto equipa, estamos prontos e sabemos como lidar com esta situação. Nós estamos unidos e é dessa maneira que vamos entrar, para ganhar mais uma final", realçou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos italianos, da sexta jornada da fase de liga, o internacional luxemburguês ressalvou a importância do triunfo, depois da vitória, na última jornada, no reduto dos neerlandeses do Ajax, terminando uma série de quatro desaires consecutivos.

"É preciso ganhar o jogo, e depois vemos o resto. O foco está neste jogo, no qual precisamos da vitória", apontou o médio, de 25 anos, que tem sido aposta recente de José Mourinho na equipa titular dos `encarnados`, com algumas boas exibições.

Contudo, e apesar de se mostrar satisfeito com as prestações e com os elogios que tem recebido por parte do treinador benfiquista, Leandro Barreiro colocou os `pés na terra` e frisou que tem de continuar a trabalhar no máximo para auxiliar o clube.

"O jogador está sempre feliz ao ouvir coisas positivas por parte do `mister`. Ajuda na confiança, mas o mais importante é continuar a trabalhar. Não é porque agora as prestações estão boas que posso estar no sofá relaxado. Tenho de continuar a trabalhar e dar o máximo nos treinos, para atingir o melhor possível", frisou.

O entrosamento entre os jogadores também foi tema de conversa na conferência de imprensa, com Leandro Barreiro a constatar que, com mais jogos o conhecimento melhora e permitirá à equipa dar um passo em frente, individual e coletivamente.

"Fazendo mais jogos, os jogadores vão-se conhecendo melhor, o que ajuda a equipa. Estando dentro do campo, dou sempre o máximo para ajudar. Falamos uns com os outros aos intervalos e nos treinos para ajustar, é claro que isso ajuda", vincou.

O Benfica, 30.º colocado, com três pontos, recebe os italianos do Nápoles, 20.º, com sete, às 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

DYRP // PFO

Lusa/Fim