Basileia vence na Liga suíça, antes da visita ao Benfica

Lusa 02 Dez, 2017, 20:36 | Liga dos Campeões

Os campeões em título somaram a sua quinta vitória consecutiva, em todas as competições, com um triunfo frente ao sexto classificado, e aproximaram-se do líder Young Boys, que só no domingo visita o Thun.



Mohamed Elyounoussi (aos sete minutos), Albian Ajeti (39), Michael Lang (63) e Renato Steffen (66) marcaram os golos dos visitantes, que passaram a somar 32 pontos, menos quatro do que o primeiro classificado, enquanto Andi Zeqiri (80) fez o golo de honra do Lausana.



Os suíços viajam agora para Lisboa, onde na terça-feira, a partir das 19:45, no estádio da Luz, vão defrontar o Benfica, na sexta e última jornada do A.



O Basileia, que é segundo com nove pontos, ainda está na luta pelo apuramento para os oitavos de final da 'Champions', enquanto os encarnados, que têm zero pontos, já estão eliminados das competições europeias.



O Grupo A é liderado pelo Manchester United, com 12 pontos, com o CSKA de Moscovo na terceira posição também com nove.