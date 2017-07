Bayern de Munique oficializa chegada de James Rodríguez

Inês Geraldo - RTP 11 Jul, 2017, 15:36 / atualizado em 11 Jul, 2017, 15:36 | Liga dos Campeões

O colombiano de 25 anos troca de clube, depois de uma temporada menos conseguida no plantel liderado por Zinedine Zidane, onde se sagrou campeão espanhol e campeão europeu. O campeão alemão anunciou a chegada do internacional para os próximos dois anos.





O clube da Bundesliga explicou que a chegada do internacional colombiano vai acontecer após a realização de testes médicos e a assinatura de um contrato que vai ligar James Rodríguez até junho de 2019. O Bayern de Munique fica com opção de compra depois do fim do empréstimo.Assim, James Rodríguez reencontra Carlo Ancelotti, que foi treinador do jogador de 25 anos no Real Madrid e uma das peças mais utilizadas pelo italiano, enquanto esteve no comando técnico do campeão espanhol."Estamos muito felizes por realizar esta transferência. A contratação de James Rodríguez era um dos maiores desejos de Carlo Ancelotti, depois do sucesso que alcançaram em Madrid", declarou Karl-Heinz Rummenigge.Enquanto James Rodríguez esteve em Espanha, o jogador colombiano representou o Real Madrid por 111 vezes marcando 36 golos e fazendo 41 assistências. O jogador chegou à capital espanhola, vindo do AS Monaco, depois de realizar um grande Mundial em 2014, onde se sagrou o melhor marcador com seis golos.James Rodríguez começou a carreira no Envigado, da Colômbia, mudando-se depois para o Banfield, da Argentina. Seguiram-se três épocas no FC Porto e a afirmação na Europa que valeu um investimento de 45 milhões de euros por 'El Bandido' por parte do AS Monaco.Uma ano depois, o jogador mudou-se para Madrid, numa das maiores tranferências, que envolveu montantes entre 75 e 80 milhões de euros.