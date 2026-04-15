Bayern elimina Real Madrid num clássico épico da Liga dos Campeões

Os bávaros impuseram-se ao Real Madrid (6-4 no agregado), ao juntarem um triunfo caseiro com reviravolta (4-3), no qual recuperaram de três desvantagens, à vitória conseguida na semana passada em Espanha (2-1).



O turco Arda Güler (34 segundos e 29 minutos) e o francês Kylian Mbappé (42) adiantaram os ‘merengues’ na segunda mão, mas Aleksandar Pavlović (seis), o inglês Harry Kane (38) e o colombiano Luis Díaz (89), antigo avançado do FC Porto, ripostaram a favor dos anfitriões, que inverteram o marcador já em tempo de compensação pelo francês Michael Olise (90+4).



A reviravolta do Bayern aconteceu instantes depois da expulsão do francês Eduardo Camavinga (86 minutos), sendo que Arda Güler recebeu cartão vermelho a seguir ao apito final, já depois de ficar consumada a primeira eliminação do Real Madrid frente aos bávaros em 14 anos e nos ‘quartos’.



O português Raphaël Guerreiro não jogou pelos anfitriões, a caminho das ‘meias’ pela 22.ª vez, e primeira desde 2023/24, registo só atrás das 33 presenças do Real Madrid, que afastou o Benfica no play-off de acesso aos ‘oitavos’ e repetiu o desempenho de 2024/25, mantendo-se com 15 títulos.



Melhor marcador desta edição, com 15 golos, Mbappé passou a juntar 70 remates certeiros em 98 partidas na história da prova, número que apenas Lionel Messi (90) e Robert Lewandowski (93) atingiram mais rapidamente.



Mbappé é perseguido na tabela de ‘artilheiros’ de 2025/26 por Kane, que concretizou pelo quinto embate seguido e chegou ao 12.º tento - nenhum inglês tinha marcado tanto numa edição -, batendo o seu melhor registo.



Já o guarda-redes e capitão do Bayern, Manuel Neuer, igualou o recorde de 25 jogos nos ‘quartos’ detido por Thomas Müller, antigo companheiro de clube e seleção, numa noite em que viu Güler fazer o golo mais rápido de sempre do Real desde a criação da Liga dos Campeões, em 1992/93.



Se os bávaros estão prestes a revalidar o título na Bundesliga, os madrilenos arriscam-se a acabar uma época sem cetros cinco anos depois.



Quatro dos cinco países com maior coeficiente no ranking da UEFA estão representados nas ‘meias’ da principal prova europeia de clubes, que assistiu ao inédito afastamento simultâneo de Real Madrid e FC Barcelona nos ‘quartos’ e tem a final da 71.ª edição agendada para 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.

