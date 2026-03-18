Bayern, Liverpool e Atlético de Madrid confirmam favoritismo

Já o Liverpool respondeu à derrota na Turquia e venceu (4-0) com autoridade o Galatasaray, garantindo igualmente a presença nos quartos de final.



Ambas as equipas demonstraram consistência e experiência europeia, fatores decisivos nesta fase da competição.



Em Londres, o Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu o objetivo. Apesar da derrota por 3-2 frente ao Tottenham, a vantagem construída na primeira mão (5-2) foi suficiente para garantir o apuramento.



A equipa espanhola adotou uma estratégia mais defensiva, resistindo à pressão inglesa e mostrando maturidade competitiva para segurar a eliminatória.

