Liga dos Campeões
Futebol Internacional
Bayern, Liverpool e Atlético de Madrid confirmam favoritismo
O Bayern de Munique confirmou esta quarta-feira o seu poderio ao eliminar a Atalanta, vitória por 4-1, depois de já ter praticamente resolvido a eliminatória na primeira mão com um expressivo 6-1.
Já o Liverpool respondeu à derrota na Turquia e venceu (4-0) com autoridade o Galatasaray, garantindo igualmente a presença nos quartos de final.
Ambas as equipas demonstraram consistência e experiência europeia, fatores decisivos nesta fase da competição.
Em Londres, o Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu o objetivo. Apesar da derrota por 3-2 frente ao Tottenham, a vantagem construída na primeira mão (5-2) foi suficiente para garantir o apuramento.
A equipa espanhola adotou uma estratégia mais defensiva, resistindo à pressão inglesa e mostrando maturidade competitiva para segurar a eliminatória.
Ambas as equipas demonstraram consistência e experiência europeia, fatores decisivos nesta fase da competição.
Em Londres, o Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu o objetivo. Apesar da derrota por 3-2 frente ao Tottenham, a vantagem construída na primeira mão (5-2) foi suficiente para garantir o apuramento.
A equipa espanhola adotou uma estratégia mais defensiva, resistindo à pressão inglesa e mostrando maturidade competitiva para segurar a eliminatória.