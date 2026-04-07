Bayern sai de Madrid em vantagem





(Com Lusa)





No Estádio Santiago Bernabéu, o resultado favorável aos germânicos começou a ser construído pelos pés do ex-portista Luis Díaz, que, servido por Gnabry, ficou na ‘cara’ de Lunin e não vacilou, aos 41 minutos.Logo após o regresso dos balneários, o inevitável Harry Kane (46) ampliou a vantagem para os germânicos, por intermédio de um remate de fora de área bem colocado e sem hipóteses de defesa para o guarda-redes ucraniano dos merengues.Na reta final, o lateral inglês Alexander-Arnold subiu no terreno para cruzar rasteiro e ver o francês Kylian Mbappé (74) dar o desfecho desejado, deixando a eliminatória com a diferença mínima.O internacional português Raphaël Guerreiro festejou no banco dos suplentes o triunfo do líder isolado da Bundesliga.Na quarta-feira, disputam-se os outros dois encontros dos quartos de final, com o FC Barcelona a receber o Atlético de Madrid, num duelo 100% espanhol, e os franceses do Paris Saint-Germain, campeões em título, a serem anfitriões dos ingleses do Liverpool.