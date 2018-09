Benfica com Salvio e Ferreyra e sem Jardel e Gabriel para visita ao AEK Atenas

Lusa Comentários 30 Set, 2018, 17:18 | Liga dos Campeões

O treinador Rui Vitória elegeu um lote de 22 jogadores para a deslocação à Grécia, sem contar com os brasileiros Jardel e Gabriel, que saíram lesionados no jogo com o Desportivo de Chaves (2-2), para a sexta jornada da I Liga.

O grego Samaris também não integra o leque de opções `encarnadas` para o jogo em Atenas, da segunda jornada do grupo E, por não se encontrar inscrito na Liga dos Campeões.

No sentido inverso, e tendo em conta a última convocatória das `águias`, os argentinos Salvio e Ferreyra voltam aos eleitos de Rui Vitória, que reforçou o sector defensivo com as chamadas de Lema e Yuri Ribeiro, que tinham ficado de fora do jogo com os flavienses.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, André Almeida, Lema e Yuri Ribeiro.

- Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Salvio, Rafa e Gedson.

- Avançados: Jonas, Seferovic, Ferreyra e Castillo.