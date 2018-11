Benfica consegue na `raça` empate a três com Ajax na UEFA Youth League

Lusa Comentários 07 Nov, 2018, 17:45 | Liga dos Campeões

Desfalcados dos ‘artistas’ João Filipe ‘Jota’ e Úmaro Embaló, ambos lesionados, os ‘encarnados’ ainda começaram a vencer, graças a um penálti transformado por Nuno Santos, aos 13 minutos, mas, depois, sofreram muito com a forte reação dos holandeses.



Brobbey (45 minutos), Ekkelenkamp (48) e Kühn (58) marcaram os golos da reviravolta, perante um Benfica perdido e que só não ‘encaixou’ mais uma série de golos, antes e depois, devido a uma série de enormes intervenções do guarda-redes Celton Biai.



O número um 'encarnado' foi mantendo a equipa 'viva', que, com as entradas de Tiago Gouveia e Ronaldo Camará, aos 63 minutos, reagiu na parte final e chegou ao empate, com tentos de Tiago Dantas, aos 73, em novo penálti, e de Gonçalo Ramos, aos 82.



O conjunto de Renato Paiva ainda chegou a ter oportunidades para chegar ao 4-3, que lhe teria valido a liderança do grupo, mas não o conseguiu, pelo que continua a liderar o Ajax, com oito pontos, contra sete de Benfica e Bayern Munique (2-0 ao AEK).



A equipa da casa começou bem e adiantou-se aos 13 minutos, com Nuno Santos a marcar de penálti, após carga de Bakker sobre João Ferreira, mas, a perder, o Ajax passou a mandar e criou uma série de oportunidades para chegar ao empate.



Biai, em ‘grande’, negou golos ‘feitos’ a Gravenberch (15 minutos) e Ekkelenkamp (24 e 41), mas, praticamente em cima do intervalo, aos 45, nada pôde fazer no tento de Brobbey, que encostou na pequena área, servido por Bakker.



O Ajax acabou bem a primeira parte e iniciou ainda melhor a segunda, com Ekkelenkamp a apontar o segundo dos holandeses – estava em fora de jogo, mas não estava aos 27 minutos, quando lhe foi mal anulado outro golo -, aos 48, e Kühn o terceiro, aos 58.



O Benfica estava a ser completamente dominado e valeu-lhe, uma vez mais, Biai, que evitou o quarto aos 61 e aos 71, na segunda ocasião já com os ‘encarnados’ por cima no encontro.



Aos 73, após falta de Botman sobre Tiago Gouveia, o Benfica reduziu, de penálti, por Tiago Dantas, para, aos 81, restabelecer a igualdade, com um tento de Gonçalo Ramos, numa jogada de insistência, após a marcação de um canto.



Na parte final, com o jogo ‘partido’, Tiago Gouveia e Ricardo Matos tiveram ocasiões para o quarto do Benfica, mas o Ajax também o poderia ter conseguido, nomeadamente num ‘tiro’ de Kühn, que Biai, o melhor em campo, desviou para canto.



Na próxima jornada, em 27 de novembro, o Benfica desloca-se ao reduto do Bayern Munique, enquanto o Ajax viaja à Grécia, para defrontar o AEK Atenas.