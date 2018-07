Benfica defronta o Fenerbahçe na Liga dos Campeões

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jul, 2018, 11:15 / atualizado em 23 Jul, 2018, 11:38 | Liga dos Campeões

O sorteio revelou que a equipa do Benfica se cruzará com os turcos do Fenerbahçe | Epa-Martial Trezzini

O sorteio realizou-se esta segunda-feira ao final da manhã, em Nyon, na Suíça, e deu a conhecer o adversário da equipa encarnada na estreia na competição esta temporada 2018/19.



Assim o Benfica defrontará os turcos do Fenerbahçe a primeira mão realiza-se a 7 ou 8 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e a segunda a 14, em Istambul.



Em caso de apuramento, o Benfica, segundo classificado da I Liga portuguesa em 2017/18, ruma ao “play-off”, cujo sorteio está agendado para 6 de agosto, com encontros a 21 ou 22 (primeira mão) e 28 ou 29 (segunda) do mês de agosto.







Outros jogos desta eliminatória:





Standard de Liége-Ajax ou Sturm Graz





Slavia de Praga-Dínamo de Kiev





PAOK ou Basileia-Spartak de Moscovo







A equipa encontra-se na cidade de Pittsburgh e treina esta segunda-feira pelas 15h30 hora portuguesa.







A equipa da Luz está nos Estados Unidos da América onde participará pela segunda vez na International Champions Cup.O Benfica defrontará o Dortmund na madrugada de dia 26, a Juventus dia 28 deste mês de julho e o Lyon dia 1 de agosto.