Benfica defronta PAOK no ataque à liga milionária

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Ago, 2018, 07:54 / atualizado em 21 Ago, 2018, 07:54 | Liga dos Campeões

A equipa do Benfica preparou ao pormenor este "play-off" com os gregos do PAOK | Epa-Rodrigo Antunes

Depois da eliminação dos turcos do Fenerbahçe, na terceira pré-eliminatória, com uma vitória caseira por 1-0 e um empate a uma bola na Turquia, os encarnados têm pela frente a formação de Salónica, em encontro marcado para as 20h00 e com arbitragem do sérvio Milorad Mazic.





O Benfica quererá ganhar vantagem antes da visita a Salónica, em 29 de agosto.

Várias ausências por lesão e não só



Às ausências por problemas físicos junta-se ainda a do lateral francês Sébastien Corchia, oficializado no domingo como contratação para as “águias”, por empréstimo do Sevilha, uma vez que o atleta já representou os espanhóis na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Confiança e reponsabilidade





O titular da baliza dos encarnados, Vlachodimos, passou as últimas três épocas ao serviço dos gregos do Panathinaikos, e avisa que as "águias" não podem facilitar.



Gregos mostram ambição



A principal preocupação de Rui Vitória, treinador dos vice-campeões portugueses, é o volume de lesões no plantel, com o lateral André Almeida a falhar o treino de segunda-feira, com "uma ligeira indisposição".Com problemas mais graves estão o croata Krovinovic, o reforço nigeriano Ebuehi, o brasileiro Jonas e o chileno Castillo, condicionando as opções para o jogo da primeira mão.Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa da Luz, Rui Vitória, disse saber da importância de chegar à fase de grupos da “Champions”, a nível financeiro, mas frisa que concentra a sua energia para se dedicar a um adversário de qualidade.O PAOK, liderado pelo português Vieirinha, chega à Luz depois de eliminar os suíços do Basileia e os russos do Spartak de Moscovo, e à procura de uma inédita participação na fase de grupos da “Champions”.Depois de participações na antiga Taça dos Campeões Europeus em 1976/77 e 1985/86, os gregos têm ainda contra si o histórico com os lisboetas, que enfrentaram cinco vezes e perderam três e ganharam apenas uma, ainda que os portugueses tenham seguido em frente na Taça UEFA de 1999, após o desempate por grandes penalidades.Nos gregos, cujo campeonato ainda não arrancou, a principal ausência é a do marroquino El Kaddouri, lesionado, além da recente saída do médio sueco Pontus Wernbloom, contratado pelo CSKA Moscovo.Em perigo de exclusão por acumulação de cartões amarelos encontram-se Léo Matos e Omar El Kaddouri.Quanto ao treinador do PAOK, Razvan Lucescu, no lançamento da partida disse que não teme as “águias” e está pronto para realizar o sonho do apuramento.O futebolista da equipa grega Fernando Varela, defesa cabo-verdiano que já jogou em Portugal, confessou que o Benfica tem um ligeiro favoritismo.Benfica-PAOK esta terça-feira às 20h00 com relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional.