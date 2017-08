Benfica, FC Porto e Sporting esperam sorteio da "Champions"

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 10:01 / atualizado em 24 Ago, 2017, 10:01 | Liga dos Campeões

Colocados respetivamente nos potes 1 e 2, Benfica e FC Porto excluem à partida confrontos com alguns "gigantes" mas não evitam outros, enquanto os "leões", inseridos no pote 4 estão ligeiramente mais expostos.



Com estatuto de cabeça de série no sorteio que se realiza no Mónaco a partir das 17h00, o Benfica sabe que não se vai cruzar com o Real Madrid, detentor do título, o Bayern de Munique, a Juventus, o Chelsea ou o Mónaco de Leonardo Jardim, mas os campeões espanhol, alemão, italiano, inglês e francês poderão tocar a FC Porto e Sporting.



O FC Porto evita, por seu turno, confrontos com os "tubarões" do pote 2. Destes, os espanhóis do FC Barcelona e do Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, os alemães do Borussia Dortmund e as duas equipas de Manchester - o City e o United de José Mourinho - são hipotéticos adversários do tetracampeão português e dos "leões".



No pote 3, os italianos Nápoles e Roma e os ingleses Tottenham e Liverpool apresentam-se como as equipas teoricamente mais fortes e mais indesejáveis para os três clubes portugueses.



Juntamente com o Sporting no pote 4, a completar o lote de 32 equipas que vão disputar a fase de grupos a partir de 12 de setembro, estão o Celtic, o CSKA de Moscovo ou o Feyenoord, entre outros.



O jornalista da Antena 1, David Carvalho, faz uma primeira análise ao que espera as equipas portuguesas.





Real Madrid, Bayern Munique, Juventus,, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Mónaco e Spartak Moscovo.FC Barcelona, Atlético Madrid, Paris SG, Borussia Dortmund, Sevilha, Manchester City,e Manchester United.Nápoles, Tottenham, FC Basileia, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, AS Roma e Besiktas.Celtic, CSKA Moscovo,, APOEL Nicósia, Feyenoord, Maribor, Qarabag e Leipzig.