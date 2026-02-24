Benfica "focado e preparado" para surpreender Real Madrid

"Para o Benfica é uma final, mas para o Real Madrid, que quer aproveitar o facto de jogar em casa, também. É um jogo complexo e difícil, mas estamos preparados para todos os cenários. O Real Madrid tem um perfil muito definido e não vai fugir a ele. É uma equipa poderosa, mas sabemos que tem algumas fragilidades e estamos prontos para as explorar", resumiu João Tralhão.



O adjunto de José Mourinho, expulso na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, na Luz, onde os 'merengues' venceram por 1-0, garantiu que os 'encarnados' vão manter a sua "identidade", pois é nela que alicerçam a "confiança" para avançar na prova milionária.



Mesmo sem o "líder" Mourinho no banco, assegurou que as 'águias' se vão apresentar com um "plano de jogo claro", esperando que o mesmo possa "surpreender" o adversário.



Para ser bem-sucedido num "desafio complexo", o Benfica sabe que terá de competir "no limite" e com "foco total" no plano que poderá levar ao êxito, numa equipa que se apresentará "a 100%".



João Tralhão não indicou onde é que José Mourinho assistirá à partida, mas prometeu trabalahr a partir do banco, para que tudo decorra como planeado.



"Não sei onde estará. Preparámos este jogo antecipando todos os cenários que possam acontecer. Tem um caráter diferente pelo facto de o nosso líder não estar no banco. Que amanhã estejamos ao nosso nível e mantenhamos aquilo que temos feito", desejou.



Ao abrir a conferência de imprensa, o assessor do Benfica logo avisou que o tema Prestiani, suspenso pela UEFA que investiga alegado ato de racismo sobre Vinicius Júnior no jogo da primeira mão, não seria abordado, uma vez que o clube e o presidente Rui Costa já o haviam feito.



Ainda assim, garantiu que "jogue A ou B, o Benfica vai manter o mesmo perfil", acrescentando:"Vamos manter a nossa identidade. Queremos ter domínio do jogo num cenário que não é fácil, contra o Real Madrid, no Bernabéu. Manteremos a identidade, independentemente de quem estiver em campo".



Insistiu que na ideia da "injustiça" o facto de Mourinho não estar em campo e para quarta-feira desejou apenas que o árbitro "seja justo e com igualdade de critérios".



"Isso é algo que sentimos que não aconteceu na primeira mão. Sem dissecar em detalhe, o que se passou foi muito evidente. Há jogadores (do Real Madrid) que estarão em campo que não deveriam estar. É um grande árbitro (Slavko Vincic, Eslovénia). Esperamos que quarta-feira seja fiel a si próprio e que respeite tanto o gigante Real Madrid como o gigante Benfica", sentenciou.



Também instruído a não falar sobre o tema Prestiani, o futebolista Aursenes assumiu apenas que "não há lugar para o racismo" na sociedade, admitindo igualmente que o grupo tem vivido uma semana fora do habitual, face ao caso que está a ser investigado pela UEFA e motivou reações em todo o Mundo.



"Tem sido uma semana um pouco diferente, mas tentámos manter-nos unidos e focados na preparação do jogo. Tivemos jogo ao fim de semana e sentimos que estamos preparados para amanhã. Acreditamos que vamos ganhar", vincou.



O norueguês assumiu igualmente que o desafio "contra uma equipa incrível num estádio difícil" será uma "final" para o clube, assegurando que o grupo está "muito motivado".



O jogo de quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu tem início às 20:00 (horas de Lisboa) e será dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.

