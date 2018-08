Benfica goleia e qualifica-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 29 Ago, 2018, 22:13 | Liga dos Campeões

Pela nona época consecutiva, o Benfica vai estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de um empate a um golo na primeira mão, no Estádio da Luz, o clube treinado por Rui Vitória precisava da vitória para alcançar os milhões da Champions.





Rui Vitória promoveu uma alteração na frente de ataque, deixando Facundo Ferreyra no banco, colocando de início Haris Seferovic, apoiado na frente por Pizzi.







Em Salónica, no Estádio Toumba cheio, o PAOK entrou melhor e marcou logo aos 13 minutos de jogo. Jogada de laboratório após marcação de livre direto e Prijovic inaugurou o marcador, dando razões para os adeptos gregos festejarem o que parecia um apuramento inédito do PAOK na Liga dos Campeões.





Pressionado pela vantagem grega, o Benfica respondeu sete minutos depois, na sequência de um pontapé de canto. Pizzi bateu largo e Jardel correspondeu com um cabeceamento forte e colocado sem hipóteses para o guarda-redes do PAOK. Empate em Salónica e eliminatória em aberto.





Seis minutos depois, Paschalakis protagonizou o lance mais insólito da partida, ao cometer uma grande penalidade sobre Cervi, depois de tentar manter a bola dentro das quatro linhas. Salvio avançou para a marcação e enganou o o guardião grego rematando para o segundo golo das águias.





O PAOK sentiu o segundo golo e o Benfica materializou as oportunidades que criou. Pizzi fez o terceiro golo do Benfica, após grande jogada de entendimento pela esquerda, com Grimaldo a combinar bem com Cervi, que descobriu o número oito encarnado que rematou colocado.





Com três golos marcados fora, o Benfica entrou mais confortável para a segunda parte e Salvio voltou a marcar para os portugueses, novamente através de uma grande penalidade. Varela agarrou Jardel dentro da área e o argentino aproveitou para bisar na partida.





Crespo quase festejou o segundo golo do PAOK poucos minutos depois com um cabeceamento à trave da baliza do Benfica mas até ao fim do jogo a equipa de Rui Vitória controlou, passando por alguns calafrios. Vlachodimos foi protagonista ao realizar quatro defesas de qualidade a remates da equpa grega.





Com um triunfo expressivo, o Benfica ultrapassa o play-off de acesso à Liga dos Campeões, arrecada mais de 40 milhões pelo apuramento e amanhã saberá quais serão os adversários na fase de grupos da maior competição continental da Europa.