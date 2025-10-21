Benfica goleia Newcastle por 5-1 para a Youth League

O avançado Eduardo Fernandes foi o principal responsável pela goleada, ao concretizar um 'hat-trick', aos 35, 68 e 90+3 minutos, tendo também contribuído para o triunfo volumoso em Inglaterra o avançado Francisco Silva, aos 57, e o médio Gonçalo Moreira, aos 77, enquanto Joe Brayson marcou o golo solitário no Newcastle.



A vitória da equipa portuguesa poderia ter sido mais dilatada se Gonçalo Moreira não tivesse permitido a defesa ao guarda-redes dos 'magpies', George Mair, na marcação de uma grande penalidade, aos 54 minutos.



O Benfica, que goleou na estreia o Qarabag, por 7-1, e foi derrotado depois pelo Chelsea, por 5-2, procura conquistar a Youth League pela segunda vez, depois do êxito em 2021/22. O FC Porto, que não está a disputar a edição de 2025/26, também venceu a competição uma vez, em 2018/19.