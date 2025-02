Benfica perde em Alkmaar nos penáltis e falha oitavos de final da Youth League

Diante do vencedor da competição em 2022/23, os ‘encarnados’ colocaram-se em vantagem muito cedo na partida dos 16 avos de final, aos três minutos, quando o capitão João Rego introduziu a bola no fundo das redes neerlandesas.



O intervalo chegou com as ‘águias’ em vantagem, que foi desfeita nos primeiros segundos da segunda parte, por intermédio de Wassim Bouziane, que concluiu uma transição rápida com um remate forte e rasteiro à entrada da grande área.



A entrada desastrosa da equipa comandada por Luís Araújo no segundo tempo acabou por permitir a reviravolta no marcador para os neerlandeses, aos 56 minutos, face às facilidades concedidas na defesa, onde Anthony Smits teve a astúcia necessária para contornar o guarda-redes Voitinovicius e empurrar para o 2-1.



Quando o desfecho mais certo parecia a ser a derrota no tempo regulamentar, Gustavo Varela apareceu à ‘boca’ da baliza, na sequência de uma bola cabeceada por Rui Silva, levando a decisão para o desempate por grandes penalidades (4-3), com os locais a apresentarem-se mais competentes.



Na quarta-feira, o Sporting, que terminou a nova fase de liga da Youth League no segundo lugar, apenas atrás do Inter Milão, com cinco vitórias e um empate, recebe o Mónaco, pelas 13:00.