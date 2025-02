Benfica tem de "ter ambição" para eliminar FC Barcelona

Os dois clubes defrontaram-se durante a fase de liga, no Estádio da Luz, onde os espanhóis venceram por 5-4, mas o técnico recordou que a equipa "soube dar uma boa resposta" no jogo seguinte, contra a Juventus, vencendo por 2-0, em Turim, e apontou no mesmo sentido.

"É o que vamos tentar fazer. Temos dois jogos com o FC Barcelona, queremos dar uma boa resposta, porque temos de ter ambição para seguir em frente na prova", indicou o técnico do clube da Luz.

Depois, voltou a comentar o sorteio que se realizou hoje, na Suíça, para insistir que o Benfica tem de "ter objetivos concretos nas provas europeias" e deve entrar no encontro com os catalães "para vencer", independentemente do que se passou no jogo anterior.

"O último jogo fica fechado. Fizemos o que fizemos, aconteceu o que aconteceu. Temos de olhar agora para estes jogos, não a pensar em vinganças, [mas] a pensar, sim, como nos prepararmos para conseguir ultrapassar o FC Barcelona nesta eliminatória a dois jogos", comentou.

O Benfica está pela sétima vez nos `oitavos` desde que esta fase foi introduzida na `Champions` em 2003/04, joga a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, em 04 ou 05 de março, e a segunda em Barcelona, uma semana depois, em 11 ou 12.

Caso consiga o apuramento, a equipa orientada por Bruno Lage vai medir forças nos quartos de final, em 08 e 09 de abril (primeira mão) e 15 ou 16 do mesmo mês (segunda), com os franceses do Lille ou os alemães do Borussia Dortmund.