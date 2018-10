Benfica vence em Atenas e regressa às vitórias na Champions

Marcos Celso - RTP Comentários 02 Out, 2018, 21:56 / atualizado em 02 Out, 2018, 22:22 | Liga dos Campeões

Seferovic (6 minutos) e Grimaldo (15 minutos) colocaram, desde muito cedo, a vantagem no marcador por duas bolas, e deixaram um Benfica algo descontraído face ao rumo dos acontecimentos. No entanto, a equipa foi obrigada a ajustar-se face à expulsão de Rúben Dias, ainda antes do intervalo, o que não correu nada bem: dois golos sofridos na segunda parte, sem praticamente efetuar qualquer ataque. Golos gregos marcados por Klonaridis, aos 53 e 63 minutos.





Rui Vitória fez entrar em campo Alfa Semedo e essa foi uma "cartada" decisiva no jogo, uma vez que, passados poucos minutos, aos 74, o guineense rematou e a bola "caprichosamente" entrou na baliza do AEK Atenas.





Apesar do susto, o Benfica somou três pontos, algo que já não acontecia há oito jogos consecutivos da fase de grupos da liga milionária. Nota positiva, uma vez mais, para Odisseas Vlachodimos, pois o jovem guarda-redes efetuou uma série de boas defesas nesta partida.





Com a vitória, o Benfica destaca-se no terceiro lugar do grupo com três pontos, menos um do que o Bayern de Munique e o Ajax, que empataram esta terça-feira em casa dos bávaros 1-1, enquanto os gregos são últimos, sem qualquer ponto.