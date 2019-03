Partilhar o artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04 Imprimir o artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04 Enviar por email o artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04 Aumentar a fonte do artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04 Diminuir a fonte do artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04 Ouvir o artigo Bernardo Silva marca na goleada do Manchester City ao Schalke 04

Tópicos:

Bernardo, City, Manchester City, Phil Foden, Sterling, LC,