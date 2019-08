"Champions": Benfica defronta Zenit, Lyon e Leipzig na fase de grupos

RTP Comentários 29 Ago, 2019, 17:57 / atualizado em 29 Ago, 2019, 18:59 | Liga dos Campeões

Durante esta tarde, no Mónaco, Benfica ficou a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol. No grupo G, a equipa de Bruno Lage irá defrontar o Zenit, Lyon e Leipzig.





Eis a constituição dos grupos:







Grupo A - PSG, Real Madrid, Brugg, Galatasaray





Grupo B - Bayern Munique, Tottenham, Olympiacos, Red Star Belgrade







Grupo C - Manchester City, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Atalanta







Grupo D - Juventus, Atlético Madrid, Bayern Leverkusen, Lokomotiv Moscow







Grupo E - Liverpool, Nápoles, Salzburgo, Genk







Grupo F - Barcelona, Borússia Dortmund, Inter Milan, Slavia Prague







Grupo G - Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig







Grupo H - Chelsea, Ajax, Valência, Lille





A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca em 17 de setembro e termina em 11 de dezembro.

Van Dijk melhor jogador do ano



Van Dijk foi eleito melhor jogador do ano pela UEFA. Deixando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi para trás, o holandês do Liverpool tornou-se o primeiro defesa a conquistar o prémio, do qual diz estar "muito orgulhoso".





"Agradeço aos meus colegas de equipa. Sem eles não teria conseguido o que consegui. Foi um caminho longo, mas é parte da minha jornada, é parte do que eu sou. Precisava de ter passado por tudo isto, tive de batalhar. Estou muito orgulhoso por receber este troféu", palavras de Van Dijk quando subiu ao palco para receber o prémio.





O holandês venceu ainda o título de defesa do ano.







Como jogadora do ano da UEFA foi eleita a defesa-direita inglesa Lucy Bronze, que alinha nas francesas do Lyon, tendo superado outras duas companheiras da equipa que conquistou a Liga dos Campeões feminina, a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Amandine Henry.





Durante a cerimónia, a UEFA entregou ainda outros prémios. Éric Cantona, ex-futebolista francês, recebeu o prémio Presidente da UEFA. Alisson, do Liverpool, subiu ao palco para receber o galardão de guarda-redes do ano. Lionel Messi também conseguiu levar um prémio para casa, o de avançado do ano. Por fim, Frenkie de Jong, do Barcelona, venceu o título de médio do ano.







c/lusa