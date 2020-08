"Champions" em Lisboa. Futebol, economia e mediatismo

Em termos desportivos, diz a história que Paris SG, Atalanta, Atlético de Madrid RB Leipzig, Manchester City e Lyon nunca venceram a prova. Bayern e Barcelona são os únicos campeões ainda em jogo. Dos presentes, Pep Guardiola é o único treinador que já venceu a competição.À partida, Atalanta e Lyon poderão ser considerados menos favoritos mas nunca fiando.Atalanta e Paris Saint-Germain encontram-se nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, 12 de agosto, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.Nos oitavos-de-final, a Atalanta eliminou os espanhóis do Valência, vencendo o primeiro jogo por 4-1 e o segundo, no Mestalla, por 3-4.Já o conjunto francês deixou pelo caminho os alemães do Borussia de Dortmund, tendo perdido o primeiro encontro, no Signal Iduna Park, por 2-1, mas vencido o segundo por 2-0.Quem irá levar a melhor? Prognósticos só no final do jogo.

O que mais mexe na economia

Um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) estima o impacto económico da "final a oito" da Liga dos Campeões de futebol, que decorrerá nos próximos 11 dias em Lisboa, em 50,4 milhões de euros.





Segundo o estudo de impacto económico e mediático da "final a oito" da prova, quase metade (49%) do impacto "beneficiará refeições" em casa e fora da habitação.

Depois, o alojamento, com estadas mais longas devido ao modelo concentrado da fase final, contribui para 13% do impacto, as viagens para 9%, atividades turísticas "recebem" 5%, com as restantes percentagens divididas entre atividades publicitárias, eventos, compras e outras atividades comerciais.um número que conta com as comitivas das equipas, quatro centenas de jornalistas, mais de um milhar de integrantes do "staff" de apoio e outro milhar de convidados da UEFA, entre outros profissionais de produção e transmissão.O professor universitário e especialista em "marketing" desportivo Daniel Sá, que coordenou o estudo do Instituto Português de Administração e Markeing, explicou que "este estudo foi muito mais difícil de fazer do que o normal, por ser o primeiro sem público, uma dimensão com um peso enorme", além da dificuldade em prever "o comportamento social com pandemia", das esplanadas às áreas criadas em redor dos estádios para atrair adeptos.

Impacto mediático sobressai

"Os 50 milhões são muito importantes, mas não vão salvar a nossa economia. O maior impacto, na nossa opinião, é o mediático", comentou, apontando para os números da final de 2019, que gerou uma audiência de 400 milhões de telespetadores em todo o mundo, e mais de mil milhões de interações relacionadas nas redes sociais.Em 2019, a final entre Liverpool e Tottenham, ganha pelos "reds", obteve recordes de performance digital, garante o IPAM, e é essa característica que torna esta prova numa oportunidade para a capital portuguesa.", conclui o coordenador do estudo.

Protocolo de saúde

O protocolo de saúde para esta fase final determina o seguinte no caso dos jogadores de qualquer equipa acusarem resultados positivos aos testes de covid-19:De forma a salvaguardar a saúde de todos, a UEFA indica que só aqueles que apresentem um último teste negativo é que podem viajar para Lisboa.O jogo pode/deve ser adiado? O protocolo de saúde é claro. Se um ou mais jogadores ou membros da comissão técnica de um clube acusarem positivo à Covid-19, o encontro será sempre realizado a menos que as autoridades locais obriguem a que um grande número de jogadores, ou mesmo toda a equipa, sejam obrigados a cumprir um período de quarentena.Treze é o número mínimo de jogadores inscritos na lista A de cada equipa indispensável para a realização do jogo.Mas caso não esteja disponível um guarda-redes nesse lote, a UEFA pode permitir que o encontro seja realizado noutra data, embora sempre dentro dos prazos estabelecidos.

Se não for possível encontrar uma nova data, o clube afetado será responsabilizado pela não realização da partida, ou seja, a equipa que não reúna as condições necessárias será penalizada com a derrota.