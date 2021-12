"Champions". FC Porto e Benfica tentam garantir uma vaga nos "oitavos"

Na sexta e decisiva jornada da fase de grupos da "Champions", "dragões" e "águias" vão entrar em campo com reais possibilidades de avançar na mais importante competição de clubes e garantir um lugar no conjunto das melhores 16 equipas europeias, em que já está o Sporting, que superou com alguma surpresa o Borussia Dortmund no Grupo C.No arranque da sexta ronda, o FC Porto pode igualmente dizer adeus de forma prematura às provas europeias, caso perca com o Atlético Madrid e o AC Milan vença o Liverpool, enquanto o Benfica já sabe que, pelo menos, o pior cenário é a despromoção à Liga Europa.A cumprir calendário, embora tenha sempre alguns milhões em disputa, o Sporting vai jogar em Amesterdão com o Ajax, já com tudo definido no agrupamento, com Coates e Palhinha a serem baixas confirmadas, depois de já terem falhado o dérbi com o Benfica (3-1).





O que espera portistas e benfiquistas







Sem Pepe, baixa quase certa devido a lesão, e sem Uribe, castigado, o FC Porto joga o acesso aos "oitavos" com o Atlético Madrid, atual campeão espanhol e equipa de João Félix, emblema que, com surpresa, chega a esta fase com apenas quatro pontos, mas que promete fazer vida difícil aos "dragões".O jogo no Dragão promete ser dos mais emotivos da sexta jornada, com o Atlético Madrid a sair vitorioso da última vez que esteve no Porto (2-1), em 2013, também para a fase de grupos da "Champions", enquanto a formação portuguesa venceu os "colchoneros" (2-0), em 2009, também na mesma fase e mesma prova.Já o Benfica, magoado pelo desaire caseiro com o eterno rival Sporting para o campeonato, tem um registo perfeito nos jogos em Lisboa com o Dinamo Kiev (1-0 em 2016 para a "Champions" e 5-0 em 1992 para a Taça dos Campeões Europeus) e precisa de manter a tradição para continuar em frente na prova, sempre com a ajuda do Bayern Munique, que recebe o FC Barcelona num dos jogos da ronda à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.





Além do Sporting, Bayern Munique, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Ajax, Juventus, Inter Milão, Paris Saint-Germain e Real Madrid têm continuidade assegurada na ‘Champions’.