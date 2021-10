"Champions". FC Porto e Sporting com jogos decisivos e Benfica perante colosso Bayern

Na terceira jornada da fase de grupos, e após o empate positivo na casa do Atlético Madrid e de uma goleada caseira sofrida perante o Liverpool (1-5), os "dragões" precisam de bater em casa os italianos para se afirmarem na luta pelos "oitavos", num Grupo B que tem jogo grande em Espanha.Com apenas um ponto, contra seis dos "reds", quatro dos "colchoneros" e nenhum dos transalpinos, o FC Porto pode também garantir importante vantagem na corrida ao terceiro lugar, que, não valendo o apuramento, permite resvalar para a Liga Europa.Os italianos estão, porém, muito longe de serem acessíveis: estiveram a vencer por 1-2 em Anfield Road, acabando derrotados por 3-2, e por 1-0 na receção ao Atlético, para, com 10 desde os 29 minutos, por expulsão de Kessié (baixa para o Dragão), perderem (1-2) com um penálti nos descontos.

"Leões" com missão complicada







Se os "dragões" são terceiros no Grupo B, o Sporting está ainda pior no Grupo C, no qual ocupa a quarta posição, sem pontos e com 1-6 em golos, depois do arranque com um 1-5 na receção ao Ajax e de um desaire por 1-0 com o Borussia Dortmund, na Alemanha.

A seis pontos de holandeses e alemães, os "leões" têm importante duelo com o Besiktas - também a zero, após o 1-2 com o Dortmund e o 2-0 sofrido em Amesterdão - na corrida à Liga Europa, sendo que será importante pelo menos pontuar.Em caso de triunfo, no primeiro de dois jogos com os turcos, o Sporting poderá ainda sonhar com os "oitavos", algo que também dependerá do desfecho dos dois jogos entre o Ajax e o conjunto de Raphaël Guerreiro, o primeiro em Amesterdão.

"Águias" lutam pelo "milagre"







O Benfica, que ao contrário dos rivais, está, após duas rondas, em lugar de apuramento, no Grupo E, após um empate com sabor a pouco na casa do Dinamo Kiev (0-0) e de um triunfo para a lenda na receção ao FC Barcelona (3-0), entra em ação na quarta-feira, recebendo o Bayern Munique.Os encarnados somam mais três pontos do que os ucranianos e quatro face aos catalães, mas, pela frente, vão ter agora uma das poucas equipas face às quais é sempre mais provável acabar goleado do que conseguir um resultado positivo.Um ponto que fosse seria "ouro" para o conjunto de Jorge Jesus, frente a uns bávaros que não perderam nenhum dos últimos 22 jogos na prova (18 vitórias e quatro empates) longe do Allianz Arena, incluindo os três que lhe deram o título na Luz, em 2019/20.

Na presente temporada, o conjunto de Julian Nagelsmann começou por vencer em Nou Camp por claros 3-0 e, depois, goleou em casa o Dinamo Kiev por 5-0.