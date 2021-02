"Champions". FC Porto enfrenta Juventus no regresso de Ronaldo ao Dragão

No que será a 12.ª presença nesta fase para as duas equipas, os eneacampeões italianos em título partem, claramente, como favoritos, pelo potencial, o peso histórico e a qualidade coletiva e individual, mas a eliminatória não está fechada.



Os "dragões" já afastaram nesta fase Manchester United (2003/04), rumo ao seu segundo título europeu, Atlético de Madrid (2008/09), Basileia (2014/15) e Roma, na última presença (2018/19), já sob o comando de Sérgio Conceição.



Por seu lado, a "Juve" tombou as mesmas quatro vezes, duas face a adversários do seu nível, como Chelsea (2008/09) e Bayern Munique (2015/16), mas outras tantas partindo claramente por cima, como perante Deportivo (2003/04) e Lyon (2019/20).



Com passado na prova, e presente, como mostrou na fase de grupos, em que só perdeu o primeiro jogo, na casa do Manchester City, somando depois cinco jogos seguidos sem sofrer golos, para igualar o seu melhor registo europeu numa época (1990/91) – seis entre 1992/93 e 93/94 -, o FC Porto tem razões para acreditar.



O eterno discurso, das equipas portuguesas, de que o campeonato nacional é sempre o mais importante não ajuda muito, mas, tão longe do líder Sporting numa I Liga que já parece quase uma "miragem", os azuis e brancos bem podem apostar tudo neste confronto com a Juventus, um duelo de enorme prestígio.



Os vencedores das últimas nove edições da Serie A são, por si só, um histórico do futebol europeu, mas, desta vez trazem um "bónus", o capitão da seleção lusa, Cristiano Ronaldo, que, aos 36 anos, tem sido a principal figura da equipa em 2020/21.



Melhor marcador do campeonato transalpino, com 16 golos, Ronaldo soma quatro na presente edição da "Champions", em outros tantos jogos, para um recorde de 134 tentos, em 174 encontros, incluindo 25 nos "oitavos", em 32 – só perde para Messi (27).



O capitão da seleção portuguesa será a maior dor de cabeça para a defesa portista, que não sofreu qualquer golo no Dragão na fase de grupos da "Champions", em claro contraste com o que tem acontecido na I Liga – 11 sofridos, em 10 jogos.



No sábado, o FC Porto deu mostras dessa falta de consistência defensiva, ao sofrer dois tentos do então lanterna-vermelha Boavista, em mais um empate (2-2) comprometedor nas contas pela revalidação do título nacional.



Se os "dragões" não venceram, a Juventus fez ainda pior, ao cair por 1-0 em Nápoles, onde atacou muito e foi um redondo zero em termos de eficácia, para o terceiro desaire na Serie A, prova em que caiu para o quarto lugar.



O encontro entre o FC Porto e a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto. O segundo encontro realiza-se em 9 de março, em Turim.