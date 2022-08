"Champions". FC Porto, Sporting e Benfica nos potes 1 e 3 do sorteio

O Benfica juntou-se ao FC Porto e ao Sporting nos representantes portugueses no sorteio desta quinta-feira, que vai constituir a fase de grupos da mais importante competição de clubes na Europa.



Por ser campeão nacional, o FC Porto já sabia que ia ficar no pote 1, o que, em teoria, lhe permite maiores probabilidades de se incluir num grupo mais acessível, com vista à passagem aos oitavos de final da competição.



Benfica e Sporting ficam incluídos no pote 3 e, à partida, com pelo menos duas equipas superiores, no plano teórico.



A esperança é que possa sair, no pote 1, o Eintracht Frankfurt, ao passo que, para as três formações nacionais, Leipzig, Sevilla ou Tottenham parecem os menos fortes do pote 2.





Na teoria, qualquer equipa portuguesa é superior às do pote 4, ainda que o Marselha seja o mais evitável.





Ficam a faltar, porque só jogam esta quarta-feira, três equipas: Rangers ou PSV, Bodo/Glimt ou Dinamo Zagreb e Copenhaga ou Trabzonspor.





Eis a constituição dos potes:



Pote 1: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern, PSG, FC Porto e Ajax





Pote 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilha, RB Leipzig e Tottenham





Pote 3: Borussia Dortmund, Benfica, Salzburgo, Shakthar, Inter Milão, Nápoles, Sporting e Bayer Leverkusen (cai para o pote 4 caso o Rangers se apure)





Pote 4: Marselha, Club Brugge, Plzen, Celtic e Maccabi Haifa.