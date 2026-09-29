Champions feminina. Bayern de Munique espera Benfica "desafiante"

O técnico expressou-se em português fluente na conferência de antevisão ao desafio, realizada no Estádio da Luz, e antecipou uma partida complicada no Estádio da Luz, frente a um Benfica que mereceu o seu maior respeito.



“Espero um adversário com muita confiança após as últimas vitórias, especialmente a última contra a Juventus num jogo em que, mesmo que não tenha tido a maioria na posse de bola ou as maiores oportunidades, teve a capacidade de ficar no jogo e de punir os erros contrários", começou por dizer o treinador das germânicas.



Jose Barcala, de 45 anos, reconheceu o favoritismo do Bayern de Munique, mas mostrou cautela perante o Benfica.



“Esperamos, definitivamente, um jogo no qual temos de ter o domínio da posse de bola, mas também teremos de ter uma estrutura que nos permita uma boa pressão na recuperação da bola quando a perdermos", projetou, prevendo alguns momentos de dificuldade perante o hexacampeão português.



A islandesa Glódis Viggósdóttir, capitã do emblema bávaro, analisou as características do Benfica e reconheceu a sua qualidade, esperando que as águias coloquem uma forte oposição.



“Penso que quando elas têm espaço, são boas com bola. Como é claro, elas querem praticar bom futebol. Temos de ser capazes de ultrapassar uma equipa que vai estar bem organizada”, salientou a jogadora de 31 anos.



Benfica e Bayern de Munique defrontam-se na quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina.