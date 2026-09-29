Champions feminina. Benfica promete "lutar por todos os pontos"

Em antevisão à receção ao emblema alemão, que terá lugar na quarta-feira, no Estádio da Luz, o técnico assegurou um Benfica determinado em procurar vencer e deu como exemplo o triunfo sobre a Juventus, na jornada inaugural da competição.



“Não podemos encarar o jogo de forma diferente de quando encarámos a Juventus, que também era favorita no jogo. Estávamos em Turim para jogar o nosso jogo sempre que possível”, frisou.



O treinador benfiquista promete desafiar o Bayern, ainda que admitindo o poderio do adversário.



“Não será diferente, respeitando muito o adversário e não querendo ser arrogante ao ponto de dizer que não tem qualidade. A verdade é que este grupo tem uma confiança tal, que entrará para disputar todos os pontos”, salientou.



O treinador benfiquista deixou, ainda assim, palavras de prudência, recordando o bom comportamento deixado pelas suas comandadas perante adversários de nível similar na última época, sem no entanto conseguir alcançar pontos e o apuramento para a fase seguinte da competição.



“A este nível pagam-se caro alguns erros e alguma falta de eficácia e isso não retira o facto de não termos conseguido os nossos objetivos”, lembrou.



A guarda-redes alemã Lena Pauels mostrou-se convicta de que é possível não sofrer golos frente às suas compatriotas.



“Confio muito nas minhas colegas e acho que também podemos marcar-lhes. Então, se não sofrermos golos, penso que estamos próximos de ganhar”.



Ambiciosa, Pauels estabeleceu a meta de “ir o mais longe possível” na Liga dos Campeões feminina, a exemplo da temporada 2023/2024, na qual o Benfica atingiu os quartos de final.



O Benfica recebe as alemãs do Bayern Munique, a Roma e o Áustria de Viena, jogando ainda em casa das inglesas do Arsenal, campeãs em 2006/07 e em 2024/25, e das dinamarquesas do HB Koge.



Apuram-se diretamente para os quartos de final os quatro primeiros classificados. As equipas entre os quinto e 12.º postos vão disputar um play-off.