Liga dos Campeões
Benfica
Champions feminina. Juventus - Benfica
O Benfica visita a Juventus, em partida da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina, no Juventus Stadium, e arbitragem da finlandesa Lina Lehtovaara.
Pode igualmente seguir a transmissão do encontro entre Juventus e Benfica no canal da RTP Desporto no Youtube.
A equipa orientada por Ivan Batista procura, em Turim, manter o registo 100% vitorioso nesta temporada, em que já conquistou a Supertaça, frente ao FC Porto (5-1), e venceu dos dois primeiros encontros na I Liga, frente a Racing Power (3-0) e Rio Ave (2-0).
Para além da Juventus, as 'encarnadas' vão defrontar, na fase de liga, o Bayern Munique (30 de setembro, casa), o Arsenal (28 de outubro, fora), o Áustria Viena (11 de novembro, casa), a Roma (19 de novembro, casa) e o Koge (16 de dezembro, fora).