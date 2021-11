"Champions". João Félix é baixa para o Atlético de Madrid-AC Milan

O nome do avançado luso, de 22 anos, não figura na lista de convocados, já divulgada, para o encontro desta quarta-feira, da quinta jornada do Grupo B da ‘Champions’, que terá início às 20h00 (horas de Lisboa), no Wanda Metropolitano.João Félix, que já tinha desfalcado a equipa madrilena no sábado, no jogo da Liga espanhola frente ao Osasuna (1-0), lesionou-se na passada quarta-feira durante um treino, tendo sofrido uma “”.O internacional português vai falhar um encontro que poderá ser decisivo para as contas da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões no Grupo B, que é liderado pelo já apurado Liverpool, com 12 pontos, e que tem o FC Porto na segunda posição, com cinco.

Os "dragões", que na quarta-feira jogam em Anfield Road também a partir das 20h00, têm um ponto de vantagem sobre os "rojiblancos", com o AC Milan no último lugar do grupo, com apenas um ponto.