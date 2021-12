"Champions". Portugal pode ter pela primeira vez três clubes nos "oitavos"

Com os "leões" já apurados, FC Porto e Benfica entram na sexta e decisiva jornada da fase de grupos da "Champions" com possibilidades de seguir em frente na prova e escrever uma página dourada no futebol nacional, na sétima vez que Portugal conseguiu colocar três equipas na mais importante prova europeia de clubes.



Para isso, a equipa de Sérgio Conceição tem que bater o Atlético Madrid no Grupo B, no Estádio do Dragão, enquanto a formação de Jorge Jesus está obrigada a vencer o Dinamo Kiev, na Luz, e esperar que o FC Barcelona não consiga triunfar no campo do Bayern Munique, no Grupo E.



Fora destas contas já está o Sporting, que assegurou o segundo lugar do Grupo C à frente do Borussia Dortmund, um dos favoritos a seguir em frente, e atrás do Ajax, outro dos representantes das ligas fora das chamadas ‘big 5’.



Portugal arrisca mesmo a ser o segundo país mais representado nos "oitavos" da "Champions", só atrás da Inglaterra, que chega a esta fase já com os quatro representantes apurados (Liverpool, Chelsea, Manchester United e Manchester City), e com Itália e Espanha a serem os únicos que podem igualar a representação lusa.



Em 2006/07, 2007/08, 2012/13, 2014/15, 2016/17 e 2017/18, a presença de clubes portugueses foi a três, mas nunca tal cenário, com o apuramento pleno, foi possível.