"Champions". Sporting só perdeu nos "oitavos"

Nos três encontros nos "oitavos", os "leões" sofreram um 0-5 na receção ao Bayern Munique e perderam por 1-7 na Alemanha, para um histórico 1-12, em 2008/09, e, já na presente época, voltaram a ser goleados por 0-5 em Alvalade, desta vez pelo Manchester City.





A meio do confronto dos "oitavos" com os "citizens", o Sporting está, assim, virtualmente, eliminado, com o único objetivo a passar por tentar conseguir dar uma boa imagem no Etihad, na quarta-feira, e evitar, pelo menos, a repetição dos números "trágicos" de há 13 anos.





Em 300 eliminatórias da "Champions" já finalizadas, desde 1992/93 (pós fase de grupos), o 1-12 do Sporting com o Bayern Munique é recorde, e folgado, já que em que nenhum outro duelo a diferença foi sequer de nove golos.





Desta forma, mesmo um desaire por quatro golos de diferença colocará os "leões" na história, pelo lado errado: o clube de Alvalade ficaria a deter os dois piores registos em eliminatórias na história da competição.





Atrás do 12-1 do Bayern Munique ao Sporting, os registos da UEFA contam com quatro vitórias globais por 10-2, a primeira das quais conseguida pelo Lyon, face ao Werder Bremen (3-0 fora e 7-2 em casa), nos oitavos de final da temporada 2004/05.





Depois, repetiram os feitos o FC Barcelona, face ao Bayer Leverkusen, em 2011/12 (3-1 fora e 7-1 em casa, com cinco de Messi), o Bayern Munique, frente ao Arsenal, em 2016/17 (5-1 em casa e 5-1 fora), e, mais recentemente, o Manchester City, perante o Schalke 04, em 2018/19 (3-2 fora e 7-0 em casa).





Pesadelo dos números





Na primeira mão, em Alvalade, em 15 de fevereiro, o internacional luso Bernardo Silva foi a estrela, com dois golos (17 e 44 minutos), pertencendo os restantes ao argelino Mahrez (sete), Foden (32) e Sterling (58).





Em 2008/09, face ao Bayern Munique, marcaram em Lisboa o francês Franck Ribéry (42 e 63 minutos, o segundo de penálti, Miroslav Klose (57) e o italiano Luca Toni (84 e 90+1).





Estes dois resultados são ex-equo as derrotas mais pesadas sofridos em casa pelo Sporting nas taças europeias de futebol.





Na Alemanha, na segunda mão, os "leões" conseguiram marcar o que é ainda o seu único golo em "oitavos" da "Champions", aos 42 minutos, por intermédio de João Moutinho, que, acusado de "maçã podre", seria vendido ao FC Porto.





Pelo Bayern, faturaram Lukas Podolski (oito e 34 minutos) o brasileiro Anderson Polga (39, na própria baliza), Bastian Schweinsteiger (43), o neerlandês Mark van Bommel (73) Miroslav Klose (82, de penálti) e Thomas Müller (90).





“Temos de concluir que não revelámos capacidade para jogar nesta fase da Liga dos Campeões”, sentenciou, então, Paulo Bento, após o jogo de Munique.





O encontro entre o Manchester City e o Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20h00, no estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra.