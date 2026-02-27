"Como é possível nomear este árbitro". João Pinheiro faz manchetes em Itália

Corriere dello Sport utiliza títulos como "Juve prejudicada" e destaca a "fúria" dos dirigentes italianos. O Tuttosport questiona a nomeação do árbitro português para um jogo desta dimensão.





O momento mais contestado ocorreu aos 48 minutos quando João Pinheiro, após indicação do VAR e consulta do monitor de campo, expulsou o defesa da Juventus, Lloyd Kelly, com um cartão vermelho direto por jogo brusco grave.





João Pinheiro fez a capa de dois dos principais diários desportivos de Itália, o Corriere dello Sport e o Tuttosport, devido a decisões consideradas polémicas que culminaram na eliminação da equipa de Turim.O CEO da Juventus, Francesco Calvo, criticou duramente a escolha da UEFA, afirmando "como é possível nomear este árbitro?" e classificando as decisões como "inexplicáveis".Apesar da UEFA ter emitido uma nota a justificar a decisão por "contacto forte e desleal", a crítica italiana argumenta que a expulsão foi determinante para a reviravolta do Galatasaray, que acabou por vencer a eliminatória no prolongamento.