Covid-19. Atlético Madrid-Chelsea realiza-se em Bucareste

“A UEFA pode confirmar oficialmente que o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Chelsea será jogado na Arena Nationala, em Bucareste”, refere o organismo do futebol europeu.



O jogo, às 20h00 (hora de Lisboa), é mais um dos que envolvem equipas inglesas na Liga dos Campeões e na Liga Europa que muda de local, devido às restrições existentes com as viagens em relação ao Reino Unido, face à pandemia da covid-19.



Na "Champions", a UEFA já tinha anunciado nos últimos dias que os jogos Borussia Mönchengladbach-Manchester City (24 de fevereiro) e Leipzig-Liverpool (16 de fevereiro), ambos da primeira mão, irão disputar-se na Arena Puskas, em Budapeste.



Na Liga Europa, também o Benfica receberá o Arsenal nos 16 avos de final em terreno neutro, com a UEFA a informar na terça-feira que o jogo decorrerá no Estádio Olímpico de Roma, na mesma data e hora previstas, em 18 de fevereiro, às 20:00 (horas de Lisboa).



O jogo entre a Real Sociedad e o Manchester United, também da Liga Europa, também foi mudado para Turim, em Itália, bem como a receção dos noruegueses do Molde aos alemães do Hoffenheim, que será em Villarreal, em Espanha.