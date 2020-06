Covid-19. Lisboa recebe “final a 8” da “Champions”

Desta forma confirma-se que Lisboa ganhou a corrida às cidades de Frankfurt e Moscovo e vai organizar a fase final da da Liga dos Campeões, com sete jogos entre 11 a 23 de agosto.



A revelação será feita, após o final da primeira parte da reunião do Comité Executivo do organismo de cúpula do futebol europeu, altura em que serão adiantados mais detalhes relativos à organização.



Às 19h00 deverá decorrer em Belém uma conferência de imprensa das autoridades portuguesas.



Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final, faltando ainda quatro jogos da segunda mão dos "oitavos" (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea).



A Liga Europa também estará em cima da mesa, com um cenário semelhante em que a Alemanha poderá receber os jogos que faltam disputar, também em agosto, assim como a Liga dos Campeões feminina e o reagendamento de provas como o Europeu masculino de sub-21 ou a Liga dos Campeões de futsal.



A nível de seleções, a UEFA também deverá proceder a alterações no calendário do "play-off" de acesso ao Euro2020, entretanto adiado para 2021, do qual sairá o terceiro adversário de Portugal no Grupo F, que já inclui Alemanha e França, quando a imprensa avança que Bucareste, uma das 12 cidades que vai receber jogos, pode "cair".